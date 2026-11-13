Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Plantea la serie ’12 12 12′, de Apple TV, las motivaciones de un agente del FBI y un ladrón que buscan cambiar sus destinos.

En la serie 12 12 12, Anthony Mackie es Jack Strickland, un agente del FBI empeñado en vengarse de un ladrón más que en hacer cumplir la ley. Tiene cuentas pendientes con Paul Galvin (Jamie Dornan), un delincuente que quiere dejar de robar y cuidar a su familia.

Tras la muerte de una de sus compañeras en un operativo del FBI, Strickland vio mermada su carrera y terminó en un puesto en Fráncfort, desde donde busca recuperar su prestigio.

«Creo que casi todos, en nuestra vida cotidiana, estamos impulsados por algo que nos hace querer desquitarnos de alguien o vencerlo; queremos derribar a alguien que está por encima de nosotros, así que: ‘no me importa estar del lado correcto de la ley, sólo quiero que tú pierdas'», comentó el actor de Capitán América y el Soldado del Invierno (2014), en una conferencia virtual.

Galvin logró establecerse en Marsella con Severine (Agathe Rousselle), su pareja embarazada, tras años de robos, pero acaba involucrado en un atraco a una bóveda bancaria de Zúrich cuyo objetivo es llevarse mil millones de euros.

«Paul ya no quiere seguir involucrado en eso, realmente está intentando alejarse de la vida criminal, llevar una vida honesta y simplemente ser padre y esposo», comentó Dornan (Cincuenta Sombras de Grey).

Aun así, Galvin reúne a especialistas en túneles y cajas fuertes, mientras que en la operación también participa su hermano mayor, Bobby (Jack Kesy), con quien arrastra viejos resentimientos.

Detrás del atraco

Para llevar ese plan a la pantalla, la producción rodó en Hungría, Austria y Croacia, mientras que la bóveda bancaria y parte de los túneles se construyeron en estudios de Budapest; otras escenas se grabaron en el metro de la ciudad, donde sólo podían trabajar entre la medianoche y las tres de la mañana.

Antes del rodaje, los creadores y guionistas Jim Keeble y Dudi Appleton (Testigo Silencioso, Wild Bill) investigaron los casos del Banco Central de Fortaleza, Brasil, y Hatton Garden, Londres.

El de Brasil les sirvió de referencia para el túnel, mientras que el de Inglaterra, cometido durante Semana Santa, les dio la idea de ambientar el atraco de la serie en Navidad.

«Nos encontramos por casualidad con un manual del FBI que decía que un atraco exitoso requiere 12 meses para planearlo, 12 horas para ejecutarlo y que, si los delincuentes no son detenidos en 12 días, probablemente nunca lo sean», comentó Keeble.

Esa referencia dio origen al título 12 12 12 y a la decisión de contar la historia alternando los preparativos del robo, su ejecución y los días posteriores.

«La estructura no lineal y fragmentada la hace distinta de cualquier otra película o serie de atracos que haya visto, porque te permite evolucionar con los personajes y ver cómo llegaron hasta donde están», agregó Mackie, productor ejecutivo de la serie junto con Dornan.

Dirigida por Kari Skogland, Ellen Kuras y Takeshi Fukunaga, 12 12 12 llegará a Apple TV este viernes con dos de sus ocho episodios; los restantes cada viernes hasta el 25 de diciembre.