Narra Karla Souza serie animada para niños de preescolar

CDMX.- La actriz mexicana Karla Souza será la encargada de narrar en español la nueva etapa de la serie animada Thomas & Friends: Historias Sobre Rieles, que inicia con el especial “Trenes Listos Para Ayudar”.

La producción de Mattel presenta una versión renovada de Sodor, con nuevos diseños, canciones y aventuras protagonizadas por Thomas, Percy, Rosie y nuevos personajes. El especial, de 30 minutos, ya está disponible en YouTube y llegará a Netflix el 30 de septiembre.

Souza destacó que las historias mantienen valores como la amistad, la cooperación y la importancia de ayudar a los demás. La narración en inglés estará a cargo del actor Henry Golding.

Esta renovación de la franquicia, que cuenta con más de 80 años de historia, también incorpora una nueva identidad visual y una línea de juguetes actualizada, con el sistema de vías Easy Connect y locomotoras de metal equipadas con conectores magnéticos.