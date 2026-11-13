Este viernes, la justicia federal determinará si la legislación que sanciona la interpretación y difusión de narcocorridos en Aguascalientes vulnera la libertad de expresión. Lo hará a través del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que resolverá un juicio de amparo contra las restricciones establecidas en el Código Penal del Estado.

En abril de 2025, el Congreso local aprobó una reforma para castigar la apología del delito mediante canciones, representaciones artísticas y otros medios de expresión que exalten, justifiquen o glorifiquen a personas vinculadas con el narcotráfico, la delincuencia organizada o el uso de armas.

La disposición, incorporada al artículo 178 E del Código Penal, contempla sanciones de seis meses a un año de prisión y multas de hasta 8 mil días.

Ante estas restricciones, se promovió un juicio de amparo que cuestiona la constitucionalidad de la norma, al considerar que su redacción permite interpretaciones demasiado amplias sobre las expresiones artísticas que pueden constituir un delito.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico sostiene que la legislación no establece criterios claros para distinguir entre una canción que narra hechos relacionados con la delincuencia y otra que promueve la comisión de delitos.

También advierte que las posibles sanciones penales pueden generar autocensura entre músicos, artistas y comunicadores que abordan estos temas.

La organización solicitó al tribunal analizar la disposición conforme a los principios constitucionales y los estándares internacionales de libertad de expresión.

La resolución permitirá conocer el criterio de la justicia federal sobre la constitucionalidad de la norma, aunque una eventual concesión del amparo no implicaría su derogación general.