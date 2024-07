Un comando de sicarios encapuchados, que viajaban en una motocicleta y en una camioneta, despojó a un chofer de su camión tipo torton cuando circulaba por la carretera federal No. 45 Norte, y posteriormente lo incendiaron para darse a la fuga con rumbo desconocido.

El narcobloqueo se registró el miércoles a las 00:48 horas, a la altura del poblado de El Salitrillo, municipio de Rincón de Romos, y provocó una intensa movilización policiaca.

Fueron unos automovilistas quienes reportaron el narcobloqueo al número de emergencias 911, motivo por el cual acudieron policías preventivos de Rincón de Romos y policías estatales de la División de Carreteras, además de agentes de la Guardia Nacional.

A la altura del poblado de El Salitrillo, el camión torton marca Kenworth, color blanco, con placas de circulación del SPF, quedó bloqueando la carretera federal No. 45 Norte, en los carriles de circulación de sur a norte, con su carga cubierta por lonas azules.

La pesada unidad estaba envuelta en llamas, motivo por el cual acudieron bomberos estatales y bomberos municipales de Rincón de Romos, quienes iniciaron las maniobras para controlar y sofocar el fuego.

Luego de varios minutos, el siniestro fue controlado, aunque no se pudo evitar que el camión de carga quedara consumido por el fuego.

Agentes de la Vicefiscalía Regional de la FGE y personal de la Dirección de Investigación Pericial se trasladaron al lugar de los hechos para la recolección de evidencias y realizar las investigaciones.

Se logró establecer que el camión tipo torton circulaba por la carretera federal No. 45 Norte cuando, en determinado momento, el chofer fue interceptado por hombres encapuchados que viajaban en una camioneta y en una motocicleta, quienes comenzaron a disparar con rifles de asalto para obligarlo a detener la marcha.

Posteriormente, le ordenaron al conductor que bloqueara la carretera con la pesada unidad y luego lo obligaron a descender. Uno de los sicarios comenzó a rociar gasolina y posteriormente prendió fuego al camión.

Consumado el narcobloqueo, los sospechosos escaparon por el libramiento a Rincón de Romos, sin que pudieran ser localizados. Cabe destacar que se desconocía el paradero del chofer, ya que a la llegada de los policías estatales y policías preventivos de San Francisco de los Romo no se encontraba en el lugar y tampoco fue localizado.

Las maniobras para retirar el camión siniestrado concluyeron hasta las 03:00 de la madrugada, cuando finalmente la carretera federal No. 45 Norte quedó libre para la circulación vehicular en dirección de sur a norte.