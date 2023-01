Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los narcobloqueos y la inseguridad han obligado a las empresas transportistas a modificar sus rutas y los horarios para transitar por distintos tramos carreteros.

Esto ha afectado la distribución de diversos productos.

En algunos casos, el transporte de mercancías por camión ha detenido su marcha ante bloqueos en entidades como Zacatecas, a principios de diciembre, o en noviembre pasado en Guanajuato.

A esto se suma la inseguridad en tramos carreteros como Salamanca-Querétaro, Celaya-Querétaro, Chilpancingo- Iguala, Ecatepec vía Morelos, a la altura de las Pirámides y el Arco Norte hacia Hidalgo y Tlaxcala.

En la lista también figuran la carretera Orizaba-Veracruz y la autopista Córdoba-Veracruz.

En Ciudad de México destacan tramos como la Calzada Rojo Gómez, en Iztapalapa, con dirección hacia Puebla y avenidas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Ante tal panorama, la empresa transportista Express MG ha implementado estrategias para evitar sufrir incidentes, como no circular por algunos tramos carreteros en ciertos horarios.

«En Guanajuato, por ejemplo, cuando el crimen estuvo quemando Oxxos, se tomó la decisión de no circular por seguridad», explicó Óscar Ceballos, integrante del área de ventas de la empresa.

Miguel López Fiesco, consultor del sector transporte, destacó que los transportistas han recurrido a restringir horarios de circulación, principalmente de las 12:00 a las 4:00 am.

«Las empresas que contratan seguros se ven obligadas a seguir ciertos protocolos y medidas por parte de las aseguradoras, de lo contrario ellos tienen que asumir toda la responsabilidad en caso de sufrir un siniestro», aseguró.

Además, las aseguradoras piden que haya trazabilidad y rastreabilidad del viaje por lo menos cada 3 minutos al avance del camión.

«Eso implica sentar a un técnico y monitorista dedicado, servicio muy costoso para las compañías de transporte.

«Las compañías de transporte niegan servicios porque es un dilema circular por algunas zonas del País o bien deciden tercerizar los servicios para no arriesgar a su personal, dado que los operadores ya no quieren viajar al Bajío ni al sureste, por ejemplo», puntualizó López Fiesco.

Para Ceballos, también delegado de Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Guanajuato, la inseguridad ha influido en la escasez de conductores, el activo más importante para las empresas de transporte terrestre.

Y es que la delincuencia organizada no sólo roba la carga o las unidades pesadas, también atenta contra la vida de los operadores.

De acuerdo con estimaciones de la Canacar, en el País hay un déficit de 54 mil conductores.

Para este año, la International Road Transport Union (IRU) prevé que el déficit crezca 32 por ciento.

De enero a noviembre pasados, en México se robaron 3 mil 84 vehículos, de los cuales mil 451 son unidades pesadas, según la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

Los horarios matutinos y vespertinos son los que mayor incidencia de robos tuvieron en los primeros 11 meses de 2022, con 32 y 33 por ciento, respectivamente.