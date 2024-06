Alejandra Benítez Agencia Reforma

LAS VEGAS, Nevada, EU. – Jaime Lozano, director técnico de la Selección Nacional, aseguró que de este barco nadie se baja y México todavía tiene en sus manos la clasificación para la siguiente ronda.

«Todavía no estamos fuera, el partido nuestro es el que nos va a poner en la siguiente fase, honestamente les dije en el centro de juego, hay que llegar más veces que el rival, defenderse mejor que el rival, hoy ellos aprovecharon la que tuvieron, no estamos fuera, dependemos de nosotros», explicó en conferencia de prensa.

Lozano dijo que se va orgulloso por el empuje que pusieron sus jugadores ante Venezuela y comentó que prefiere no ponerse pesimista ante el momento que se vive tras la derrota frente a la Vinotinto.

«De este barco no se baja nadie, lo vamos a lograr. Cada quien ve la vida como quiere, no soy tan pesimista», mencionó.

«Hay que hacer un partido con mucho empuje, como hace unos días y después mucho aprendizaje, estoy orgulloso del equipo porque se mató todo el tiempo y no dejó de luchar».

El estratega mencionó que en el Tri no hay un tirador oficial de penales, siempre cobra el que se siente mejor en ese momento. Lamentó la falla de Orbelin Pineda, pero dijo que así es el tema con los tiradores, unas veces aciertan y otras fallan.

«A mí no me gusta poner un cobrador, creo que debe ir el jugador que se sienta en la confianza de tirarlo, así como a ‘Orbe’ le tocó meter, hoy le toca fallar. A lo mejor si pones un tirador oficial, en algún momento no está bien, por eso, ellos se ponen de acuerdo y el que tenga la certeza lo cobra», abundó.

Lozano explicó que vio bien al equipo en el complemento, por eso no aceleró los cambios y no quiso condicionar el duelo con dos puntas.

«Hay confianza y hay que sacar todo lo bueno, seguir adelante. Tenemos pocos días para una revancha, cuando viene de un resultado adverso es cuando mejor se pone, es cuando los mexicanos mejor se ponen».

También dijo que están a la espera del diagnóstico de César Montes, quien presentó un problema muscular y es duda para el partido del domingo contra Ecuador.