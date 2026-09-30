Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Cristina Romero Álvarez, madre del creador de contenido mexicano Abel Sáenz, conocido como Abelito, anunció que emprenderá acciones legales tras denunciar tocamientos y roces corporales sin su consentimiento durante la fiesta de cumpleaños de su hijo.

Mediante un comunicado difundido por la firma Abogados CUR, Romero señaló a los creadores de contenido Naim Darrechi, Agustín Fernández y Luis Eduardo Fernández, “El Suavecito”, por hechos ocurridos durante la celebración realizada el 27 de septiembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con su testimonio, los acercamientos ocurrieron bajo el argumento de estar bailando con ella. La mujer sostuvo que ninguna circunstancia, incluida la edad, vestimenta, género o condición física, justifica que una persona sea tocada sin su consentimiento.

Romero explicó que decidió hacer público el caso para alentar a otras personas que hayan enfrentado situaciones similares a buscar apoyo y denunciar cuando así lo decidan.

Abelito respaldó públicamente a su madre y compartió el comunicado en sus redes sociales con un mensaje de apoyo.

El caso generó polémica después de que circularan imágenes de la celebración y los involucrados ofrecieran disculpas públicas. Ahora corresponderá a las autoridades determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si existe alguna responsabilidad legal por los hechos denunciados.