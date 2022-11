Daniela Perales Bosque

Durante esta primera semana en que se está llevando a cabo el Mundial de Futbol en Qatar, me parece sumamente importante analizar varios puntos ocurridos para la celebración de éste y también acerca de los sorpresivos resultados obtenidos en la primera semana por países que causaron verdadero asombro, ya sea por victorias inesperadas o por derrotas inimaginables, de las que mis amigos han perdido puntos en la quiniela de esta semana.

A manera de aplaudirles, aquellos países que no eran los favoritos al inicio del Mundial y que han terminado por ganar han generado una realidad increíble y un efecto positivo sobre las sorpresas que podemos estarnos llevando, pues, como en la vida, nada está escrito. Así que ya sea por el azar del destino, la casualidad o un mero rendimiento del equipo ganador, esta semana han logrado apantallar a muchos espectadores del futbol.

Por otro lado, hablar sobre la sede, de la que previo al inicio del Mundial se decían muchas cosas acerca de sus leyes prohibitivas, de su cultura, de un país extremadamente inclinado hacia las leyes del islam y de ahí la conducta, la vestimenta y las propias expresiones de la religión que se ven implicadas. La FIFA ha sido sumamente criticada por permitir que un evento de esta naturaleza como es el futbol, y la unión que genera para tantos países integrantes de un evento como éste, ha quedado limitado completamente a Qatar y sus leyes. Son los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, quienes han puesto foco rojo en las leyes de Qatar sobre las mujeres, los miembros de las comunidades LGBTQ+ y los migrantes. Es por ello que futbolistas personalmente han decidido dar muestras de apoyo a estos grupos de otras maneras simbólicas, a pesar de las sanciones que impondría la FIFA por portar señalamientos que defiendan a estos grupos.

¿Qué implica que la FIFA permita que trasciendan las violaciones a los derechos humanos y sobre todo a la propia libertad de expresión? Creo que después de este mundial, será abismal la decisión de la FIFA entre priorizar los deseos de la mayoría de los países y de organizaciones respetables sobre los Derechos Humanos o, por el otro lado, ignorar la polémica mientras puedan seguirse celebrando los mundiales de futbol y permitir el respectivo ingreso multimillonario que genera un evento como éste para el país sede y claro la FIFA.

Es evidente que en un evento de esta magnitud existirá sin duda un choque de culturas y eso es inevitable, pues en el mundo sus culturas y pensamientos son tan diversos y las sedes de futbol tan factibles de suceder en cualquier parte del mundo. No pretendo juzgar su cultura, sino simplemente limitarme a decir que la diferencia entre ambas culturas radica en la tradición que se nos ha inculcado y si el Mundial de Futbol estuviese siendo jugado en México, Oriente haría los mismos juicios que hacemos hacia ellos.

Acerca de los Derechos Humanos, me atrevo a decir que no debería existir diferencia por la localidad, pues son indubitablemente universales, pero hoy en día siguen existiendo países que se han negado a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de ahí que no todos los países velen por ellos. Lo que deja un tema inconcluso sobre si Qatar comete violaciones a estos y si es que podría haber sanciones. ¿Nos volveremos cómplices de esas violaciones al tener una selección jugando en representación de México?

Para finalizar, quiero expresar la importancia de la diversidad, pero también reconocer que conlleva una responsabilidad enorme distinguir nuestras visiones culturales y respetarlas. En cuanto a lo restante del Mundial de Futbol, creo que debemos estar atentos al cumplimento de los Derechos Humanos y las pronunciaciones de las organizaciones sobre los mismos y de la propia FIFA, pues como organizadores tienen la total responsabilidad. Y por lo que se refiere a México deseo que tenga una notable participación en este Mundial.