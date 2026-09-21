Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe impedimento para que los coordinadores estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027 acudan a los actos de su gira de rendición de cuentas por el Segundo Informe de Gobierno.

Cuestionada por la presencia de esos perfiles en sus eventos de Querétaro, Sinaloa y Baja California, la Mandataria federal sostuvo que pueden asistir como cualquier ciudadano mientras no tengan un papel preponderante en las concentraciones.

«No, no hay nada que les prohíba ir. Si tuvieran un papel preponderante, algo particular, bueno, pues a lo mejor se podría considerar, pues no sé, alguna ilegalidad electoral o irregularidad electoral, pero todavía ni siquiera empieza formalmente la inscripción de candidatos o candidatas», respondió Sheinbaum en conferencia mañanera.

Morena ha designado hasta ahora coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 10 estados que renovarán Gubernatura en 2027, entre ellos Santiago Nieto, en Querétaro; Imelda Castro, en Sinaloa; y Julieta Ramírez, en Baja California.

Los nombramientos han sido señalados como antesala de las candidaturas a gobernador.

La propia presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, se refirió a los designados como futuros candidatos, aunque formalmente todavía no tienen ese carácter.

La presencia de los aspirantes en la gira presidencial ha generado cuestionamientos.

En Querétaro, Nieto acudió al acto de Sheinbaum acompañado de simpatizantes con lonas y carteles alusivos a su figura, mientras que otros coordinadores han asistido a las concentraciones realizadas este fin de semana.

Movimiento Ciudadano presentó la semana pasada una queja ante el INE contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña derivados de la designación de los coordinadores estatales.

Ese partido acusó al oficialismo de adelantar la definición de candidaturas antes de los tiempos electorales.

Sheinbaum sostuvo que la sola presencia de los aspirantes en sus actos no representa una irregularidad.

«Van como cualquier persona a asistir. Van, no sé, porque son ciudadanos de distintos sectores, empresarios también, a los informes. Es muy abierta la asamblea que se hace», afirmó la Mandataria quien también visitó Chihuahua, donde los aspirantes morenistas a la gubernatura, Andrea Chávez y Cruz Pérez, aprovecharon también.