Dos de cada tres recién nacidos en Aguascalientes no reciben leche materna exclusiva durante los primeros seis meses de su vida. De ahí la urgencia de la promoción y concientización de las madres para derrocar tabúes que afectan la salud de sus hijos, aseveró la directora de primer nivel de atención del ISSEA, Adriana Díaz Franco.

Tras comentar que en el ejercicio 2021 se recolectó más de un millón de mililitros de leche materna donada por un promedio de 70 mamás, la cual fue consumida por 850 recién nacidos internados en los hospitales del ISSEA, la especialista aseveró que es imperativo aclarar a las madres que es un tabú decir que “no produzco leche” y que “mi hijo no me acepta”.

En el marco de la vigente Semana Mundial de la Lactancia Materna, la médica señaló que la leche materna debe suministrarse a los bebés 30 minutos posteriores al alumbramiento y permanecer durante seis meses, aunque se recomienda alargar el proceso hasta dos o tres años después.

La leche materna es la primera vacuna que reciben los bebés, ya que los protege de diversos padecimientos intestinales y respiratorios, así como les brinda defensas que gradualmente adquirirán al estar expuestos al medio ambiente. Además, les ayuda al desarrollo psicomotor y emocional, hace apego con la mamá, a ella le apoya a no caer en depresión y a bajar de peso, a comunicarse con su hijo y ayuda a no contraer enfermedades.

Al mismo tiempo, reconoció que cada madre es diferente y, por ende, requieren de una orientación para aprender la técnica adecuada para alimentar a su bebé, acabando así con la frustración y que el bebé tenga hambre. Asimismo, deben saber que ya existen lactarios en empresas e instituciones para que extraiga su leche y la almacene para después ofrecérsela a su hijo.

· Aguascalientes ocupa el tercer lugar nacional en donación de leche materna para los hospitales del sistema estatal de salud, y prueba de ello es que en el 2021 se pasteurizaron un millón 176 mil 904 mililitros de leche donada, con un beneficio anual entre 812 y 850 recién nacidos hospitalizados en el área de neonatología.

· Las mamás o las mujeres embarazadas pueden llamar a los teléfonos 977-46-14 y 977-33-30 del Hospital de la Mujer, o bien acudir al Lactario que da servicio de lunes a domingo, de 8am a 6pm, en la extensión 1405. Al Banco de Leche se pueden comunicar para donar a la extensión 1406, de lunes a viernes, en horario de 8 AM a 3 PM.