Aún cuando la ampliación del decreto de restricciones en cuanto a movilidad social podría ser catastrófico para algunos negocios que apuntaban a la recuperación económica, principalmente los no esenciales, las medidas emergentes tomadas por las autoridades estatales, con la intención de que el número de contagios por COVID-19 disminuyan en los siguientes días, no son suficientes en caso de que la ciudadanía no actúe de manera responsable, advirtió el presidente de Canaco, Humberto Martínez Guerra.

Pensando en la recuperación económica afectada por la pandemia, y de cara a importantes eventos para el comercio como es el 14 de febrero, y la Feria de San Marcos, es indispensable, que las familias respeten las medidas y no baje la guardia en cuanto a las medidas de autoprotección.

Martínez Guerra, detalló que aún cuando esperaban un inicio de año complicado, por la cuesta de enero, la suspensión de actividades educativas presenciales, afectaron a establecimientos como papelerías, zapaterías, tiendas de uniformes, entre otros. De la misma manera, demandó a las autoridades encargadas de la vigilancia de las medidas de prevención, a poner mayor énfasis en tianguis, andadores y demás zonas donde se concentra un gran número de informales, al acusar que es ahí donde se eleva el riesgo de propagación de coronavirus.

“El foco rojo epidemiológico llegó en buen momento pensando en la recuperación de importantes fechas. Si las condiciones están dadas en su momento, estamos a favor de que la realización de la Feria, no olvidemos que es un evento anual que genera una derrama económica de casi 9 mil millones de pesos” concluyó.

