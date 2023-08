El presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes, Antonio Robledo Sánchez, expresó su preocupación por la posible introducción de una nueva ideología a través de los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana.

Subrayó la necesidad de no reinventar las políticas educativas cada seis años, sino más bien perfeccionar y mejorar lo que ya está establecido. Criticó las acciones que proponen la quema de libros de texto, señalando que tales actos no tienen cabida en un país regido por leyes. En lugar de eso, quienes tienen desacuerdos deberían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solucionar sus diferencias.

Robledo Sánchez recalcó que no se deben aceptar actos de provocación o vandalismo que profundicen las divisiones en la sociedad. En su lugar, la población debe defender y respetar el derecho y la Constitución.

Mencionó que la actual administración federal ha tomado decisiones apresuradas, sin reflexión. Enfatizó que, dada la diversidad cultural y multirracial de México, no es adecuado intentar imponer una única ideología a través de los materiales educativos.

Señaló que áreas tan fundamentales como la salud, educación y cultura no pueden redefinirse con cada cambio de gobierno; es más pertinente que se complementen y mejoren. Asimismo, indicó que se han identificado errores en los materiales educativos, y es imperativo corregirlos antes de que los estudiantes reciban sus libros.

Finalmente, instó a evitar retrocesos en la administración del país. Si se identifica que un sistema político no ha tenido éxito en otras naciones, se debe evitar adoptarlo, y, en su lugar, replicar modelos que han demostrado ser efectivos.