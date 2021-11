El comportamiento de la pandemia se ha mantenido en descenso, en cuanto a número de hospitalizados y nuevos contagios, aunque hay que mantenerse en alerta porque la temporada invernal podría provocar algún rebrote si la población no toma los debidos cuidados a su salud, manifestó el director del Instituto de los Servicios de Salud del Estado, Miguel Ángel Piza Jiménez.

Como se ha advertido, es una enfermedad que continúa y se debe trabajar para lograr un control de la misma, por lo pronto “estamos en semáforo verde, estamos preparando cómo reacciona en estos 15 días y esperamos que en este tiempo la respuesta siga siendo con tendencia a reducir”.

Aunado a esto, se deberá hacer lo propio para continuar con la vacunación contra la Influenza, y por el momento está siendo inoculada la población en edad de riesgo, y terminando ese sector se abrirá la aplicación a toda la población.

En cuanto a la Influenza, refirió que en todo el estado se tienen identificados dos casos, el caso de un adulto y un adolescente, en ambos casos se encuentran en condiciones estables, “pero creo que en enfermedades respiratorias, vamos a tener una disminución como ocurrió el año pasado, por lo mismo que hemos tomado medidas como lavarse las manos, usar el cubre bocas”.

Piza Jiménez manifestó que sobre la vacuna anti-COVID no se ha hablado de la posibilidad que se aplique una tercera dosis, pues hasta donde se tiene conocimiento hay personas que comienzan a acudir a Estados Unidos en donde lo están haciendo, pero en México no se tiene esa autorización aún, antes bien, se habla de la probabilidad de que haya una revacunación, “creo que va a ser así ya, cada año nos vamos a tener que poner la vacuna como si fuera influenza”.

El funcionario hizo referencia a la tendencia delicada a la que se enfrenta Europa, en donde se habla de una cuarta ola, no obstante para el caso de México resulta que eso ya ocurrió, “ya nos hizo lo que iba a ser, ellos van a empezar a vivir lo que nosotros ya vivimos”, pero sí se deberán tomar las previsiones para evitar un rebrote, sobre todo considerando que en esta estación del año los virus de invierno proliferan y se tienen las condiciones para este tipo de infección, por ello la importancia de seguir con los cuidados preventivos.