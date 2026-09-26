Durante 2025, Aguascalientes contabilizó un total de 18,338 nacimientos registrados, con una tasa de 44.7 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, cifra que colocó a la entidad en la posición número 18 del ranking nacional y por debajo del promedio del país, de 47.7, de acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En materia de maternidad adolescente e infantil, la entidad registró 863 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años de edad, lo que equivale a una tasa específica de 8.0 alumbramientos por cada mil mujeres de ese grupo poblacional, cifra menor a la media nacional de 9.6. De este total, 44 casos correspondieron a niñas de 10 a 14 años; 139, a jóvenes de 15 años; 301, a adolescentes de 16 años, y 379, a mujeres de 17 años.

Del universo total de registros en el Estado, 14,039 correspondieron a nacimientos ocurridos en el mismo año 2025, mientras que 2,592 sucedieron en 2024; 220, en 2023; 149, en 2022; 96, en 2021, y 1,242, en 2020 o años anteriores.

El registro oportuno ante el Registro Civil prevaleció en la entidad, dado que el 89.672% de las personas fue inscrito antes de cumplir el primer año de vida, mientras que el 1.783% se registró al año de edad; el 0.932%, a los dos años; el 1.456%, entre los tres y cinco años, y el 6.157%, a los seis años o más. Por sexo, el 51.0% de los registros correspondió a hombres y el 49.0%, a mujeres.

Respecto a la atención del parto, el 98.15% de los nacimientos fue simple; el 1.82%, doble, y el 0.03%, triple o más. El 90.59% de los alumbramientos fue atendido en hospitales o clínicas y el 0.13%, en domicilios particulares, mientras que el 90.22% contó con atención de personal médico y el 0.06%, de personal de enfermería o partería.