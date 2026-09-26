Con el objetivo de apoyar a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, facilitar su acceso a servicios de salud y generar oportunidades de capacitación e incorporación al mercado laboral, quedó formalmente instalada en Aguascalientes la asociación civil Mujeres con Salud y Trabajo, encabezada por Cindy Macías Avelar.

Durante la sesión solemne de instalación de la mesa directiva, realizada en el auditorio del ISSEA, Macías Avelar explicó que el proyecto comenzó a desarrollarse desde 2025 y que su formalización permitirá ampliar actividades, establecer mecanismos de rendición de cuentas y sumar apoyos de ciudadanos, empresas, profesionistas y autoridades.

La asociación trabajará en dos vertientes. La primera estará enfocada en facilitar el acceso a servicios de salud mediante litigio estratégico para mujeres, niñas y otros grupos vulnerables que enfrenten obstáculos para recibir tratamientos, cirugías o procedimientos médicos. Además del acompañamiento jurídico, realizará gestiones para obtener insumos como sillas de ruedas, sillas para ducha y aparatos auditivos, mediante la colaboración con autoridades y particulares.

La segunda línea será el proyecto “Taller Rosa”, un espacio de capacitación y trabajo dirigido a mujeres interesadas en incorporarse al sector de la mecánica automotriz. La intención es que opere como taller-escuela, donde las participantes aprendan servicios básicos de mantenimiento vehicular con el acompañamiento de mujeres mecánicas tituladas y certificadas.

Entre las actividades se contempla la revisión de niveles de aceite y aire, el cambio de llantas y otros servicios básicos, con la posibilidad de que posteriormente las participantes puedan ofrecer estos servicios de manera independiente o a domicilio.

Durante el acto también rindió protesta la mesa directiva, encabezada por Cindy Macías Avelar como presidenta y Patricia Rojas Ruiz como socia fundadora.