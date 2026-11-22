Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- El cineasta Quentin Tarantino, de 63 años, y su esposa, Daniella Pick, anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, un niño cuyo nombre todavía no ha sido revelado. La pareja, casada desde 2018, tiene otros dos hijos: Leo, de 6 años, y Adriana, de 4.

Un representante del director confirmó la noticia a la revista People y señaló que ambos están encantados con la llegada del nuevo integrante de la familia, que actualmente reside en Tel Aviv.

Tarantino y Pick se conocieron en Israel en 2009, durante la promoción de Bastardos sin gloria. Tras una separación, retomaron su relación en 2016.

El nacimiento coincide con el próximo estreno de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, secuela de Había una vez en Hollywood, cuyo guion escribió Tarantino. La producción, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, llegará a algunos cines estadounidenses antes de incorporarse al catálogo de Netflix en diciembre.