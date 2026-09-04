Nace filme de un sueño

Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX.- Un sueño del cineasta Horacio Alcalá dio origen a Sobre las Olas, película escrita y protagonizada por Ángeles Cruz. La historia funciona como una fábula sobre la fragilidad humana, la ambición y la manera en que el dinero revela los impulsos más profundos de las personas.

La cinta sigue a Gloria Zamora, una madre humilde que se desvive por su hijo músico. Para ofrecerle oportunidades, contrae numerosas deudas y sacrifica las necesidades de su hija y su esposo. Su situación se vuelve desesperada hasta que la llegada de un forastero adinerado transforma el rumbo del pueblo y de sus habitantes.

Con una atmósfera onírica, la trama incorpora personajes complejos, entre ellos un sacerdote cuestionable y una actriz que sueña con interpretar a Sara Montiel. También recurre a la magia, el folclore y las festividades mexicanas para representar los pecados y las debilidades humanas.

La música fue creada por siete mujeres noruegas, quienes cantaron durante siete horas mientras observaban imágenes sin montar. Sobre las Olas, actualmente en cines, rinde homenaje al cine mexicano del siglo pasado y fue filmada en Los Altos de Jalisco, el lago de Chapala y Tapalpa. La película plantea cómo el poder económico puede modificar cualquier comunidad.