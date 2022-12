RODRIGO AVALOS ARIZMENDI

No puede negarse que un régimen es bueno en la medida en que resuelve las necesidades colectivas, sobre todo en materia de salud. Su saldo es favorable cuando consigue metas para el bien común. En política, la calidad humana se mide, no por la habilidad que el hombre o la mujer emplea para servirse a sí mismo, sino por su eficacia para servir a los demás y la gobernadora Tere Jiménez ha demostrado a propios y extraños, en el corto lapso que lleva de su gestión pública, que es mujer que cumple promesas sin regateo. Y hoy estamos a punto de ser testigos de la creación de un instituto que vendrá a beneficiar a cientos de aguascalentenses en sus necesidades primarias locomotoras, auditivas y visuales, entre otras. Efectivamente, la gobernadora Tere Jiménez le entró de lleno a la creación de este maravilloso proyecto: “El Instituto de la Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes”, el cual fue creado el 1° de octubre de este año con la coordinación minuciosa y exacta del secretario de Salud, Dr. Rubén Galaviz Tristán, quién ya tiene amplia experiencia en materia de salud pública en nuestro estado, merced a que ya había sido anteriormente, en el sexenio del Gobernador Felipe González, secretario de Salud, habiendo entregado excelentes cuentas. Y quién fungirá como director General del instituto es el Lic., Antonio Abad, persona de amplia experiencia, pues ha ocupado puesto relevantes en el Gobierno Federal dependencias que han tenido como objetivo contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar. ¿Y cuál es la intención de crear el Instituto de la Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes en nuestro estado? Bueno, la intención es bajar apoyos, no nada más de la beneficencia pública nacional, sino de cualquier otro ente, ya sean organismos o personas físicas o morales, para apoyar a la población más vulnerable de nuestro estado. ¿Y cómo se catalogará a las personas más vulnerables? Para eso hay una unidad de medida que se llama línea de bienestar o línea de pobreza, la cual es emitida por el Coneval y el INEGI. Entonces, el Instituto de Beneficencia Pública tendrá como objetivo la gente que esté por debajo de esa línea de bienestar o de pobreza. ¿Y en que se les va a ayudar? Para ellos hay muchos apoyos, los cuales pueden ser muy específicos. Todos relacionados con la salud. Por ejemplo: Prótesis externas, ya sea inferiores, que son piernas o prótesis externas superiores, que son brazos, o alguna otra prótesis, como pudiera ser una prótesis coclear para los niños que nacen siendo sordos o que tienen una mínima percepción de escucha. A ellos se les pondría una prótesis de este tipo que les ayudará mucho. Un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a las personas a escuchar. Se puede utilizar para personas sordas o que tengan muchas dificultades auditivas. El implante coclear no es lo mismo que un audífono. Este se implanta por medio de una cirugía y funciona de una manera diferente. Hay muchos tipos diferentes de implantes cocleares. Sin embargo, en su mayoría, constan de varias partes similares. Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que rodea el oído (hueso temporal). Consta de un estimulador-receptor, el cual acepta, decodifica y luego envía una señal eléctrica al cerebro. La segunda parte del implante coclear es un dispositivo externo. Este está formado por un micrófono/receptor, un procesador de lenguaje y una antena. Esta parte del dispositivo recibe el sonido, lo convierte en una señal eléctrica y lo envía a la parte interna del implante coclear. Hay que comentar que los implantes cocleares permiten a las personas sordas recibir y procesar sonidos y lenguaje. Sin embargo, estos dispositivos no restablecen la audición normal. Son herramientas que permiten procesar los sonidos y el lenguaje y transmitirlos al cerebro. O sea que probablemente no escucharán con claridad el sonido de un ave o un claxon, pero sí van a escuchar sonidos fuertes. Esos sonidos fuertes les van a ayudar a no ser atropellados o para que puedan comunicarse de una u otra manera. Muchas veces esos niños no son mudos, pero como no escuchan no saben emitir sonidos.

En este instituto se va también a apoyar con prótesis externas e internas de mama, así como expansores mamarios, que también son muy necesarios. La prótesis de mama conlleva dos tiempos. La primera se le pone un expansor mamario a la sobreviviente de cáncer, para que la piel se estire. Cuando hay un estiramiento correcto se le pone enseguida la prótesis externa. Eso es en los casos hospitalarios. También se ofrecerán: Prótesis dentales, superiores e inferiores; prótesis de cadera, ya sea derecha o izquierda o completa y prótesis de rodillas. Lo anterior es, más que nada, en el aspecto hospitalario y todo esto será sin costo.

En esto, el Instituto está unido con la Secretaría de Salud, porque son parte de ella y todos los servicios se van a ofrecer en el Hospital Hidalgo y en los hospitales que determine el mismo sector salud o a los que le queden más cerca de su domicilio a la población.

También se ofrecerán sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, sillas de ruedas para PCI, o sea para la gente que tiene Parálisis Cerebral Infantil y la PCA que es para la gente que tiene Parálisis Cerebral Adulto. También se darán sillas de baño, lentes de armazón, auxiliares auditivos. Lo anterior de la mejor calidad, no por ser de la beneficencia se va a demeritar la calidad. No. Lo que se entregará será de excelente calidad, de los mejores en el mercado. Los proveedores que se tienen son proveedores nacionales con calidad certificada. Así mismo se colocarán lentes intraoculares y operaciones de cataratas, lo anterior entre infinidad de cosas más. Por ejemplo, actualmente se está viendo la posibilidad de traer cojines antiescaras. Estos cojines son utilizados en pacientes que están mucho tiempo en silla de ruedas y por ello tienden a llagarse. Con los cojines antiescaras se evita eso pues tienen una tecnología que hace que se vayan moviendo de manera constante y eso hace que la piel no se contraiga y no se hagan llagas

Habrá quien piense que son los mismos apoyos que da el DIF. Hay que mencionar que anteriormente la Beneficencia Pública Nacional surtía al DIF, pero ahora la Beneficencia Pública hará directamente esas funciones o en algunos casos coadyuvara en los esfuerzos, pero a gran escala, porque mientras que el DIF tiene infinidad de apoyos la Beneficencia se enfocara a los apoyos que estamos comentando. Al mismo tiempo la Beneficencia del Estado también se dedicará a bajar apoyos en materia de equipamiento de hospitales. Actualmente se está en varios procesos para bajar apoyos para equipamiento del Hospital Hidalgo. Así mismo se empezó a trabajar y ya se hizo una gestión como Beneficencia, de parte del titular del Instituto de Beneficencia, Antonio Abad, y se consiguieron cuatro ambulancias las cuales ya entregamos al ISSEA el pasado 16 de noviembre y actualmente se está en un proceso de bajar más ambulancias con la intención de cambiar todo el parque vehicular de Aguascalientes y para ello se necesitan aproximadamente 25 ambulancias nuevas. Como se puede observar son una serie de apoyos que se están entregando.

¿Y qué es lo que se necesita para la entrega de apoyos? Simplemente que la gente se acerque al Instituto, el cual está ubicado en el edificio del ISSEA, que es en donde están actualmente las oficinas y que presenten su credencial de elector y ahí le elaboraran su expediente y de esa manera se comenzará a atender su caso.

Todos los apoyos anteriores vienen de la Beneficencia Pública Nacional. Estos recursos no provienen de los impuestos ni recursos federales. Son del patrimonio de la beneficencia pública. ¿De dónde sale ese patrimonio de la beneficencia pública nacional? De todos los bienes muebles que tienen a nivel nacional y de los cuales reciben rentas. De ahí esas cantidades se dividen en el país para comprar apoyos, que son los que llegan a la beneficencia pública. Y en el caso de Aguascalientes se pretende hacerse de su propio patrimonio público. ¿Y cómo sería? Con todos los inmuebles que no tengan dueño se harán las gestiones para que esos inmuebles pasen a manos de la beneficencia y se renten o darles un uso para que esto retribuya económicamente para las necesidades de la beneficencia en el estado. Jurídicamente el Instituto de la Beneficencia Pública en Aguascalientes lo que va a buscar son los bienes inmuebles, por medio del registro público, catastro y el Instituto de Vivienda, que no tengan propietario y no haya gente ocupándolos. Esos son los que se van a asignar ya sea por medio de un juicio sucesorio o una adjudicación. De esa manera se tendrá el inmueble para sacarle un provecho para tener un patrimonio propio y con lo recaudado mes por mes apoyar a la gente.

Así mismo se realizarán eventos para recabar fondos y para empezar en este mes de diciembre se está concretando la realización de la primera cena gala de la Beneficencia Pública con la cual se pretende generar una nueva historia en eventos de gala en Aguascalientes con la intención de que todo lo que se recaude sea entregado a los más necesitados. En este caso se desea apoyar a un joven que por azares del destino el tren le cortó las piernas, por lo tanto, se quiere comprarle las prótesis para que tenga una mejor calidad de vida. Así mismo también se desea apoyar a unas personas que tienen problemas de audición, se les darán aparatos auxiliares o el tratamiento que conlleve para su mejora. También se apoyará a los niños más vulnerables de las colonias y municipios más necesitados. A ellos se les traerá al Museo Descubre y se les hará un día de Reyes que sea inolvidable. Se les regalaran juguetes, un lunch, dulces, habrá magos, payasos, etc. Se pretende hacer un evento muy bonito.

Institutos de la Beneficencia Pública empieza a haber en otros estados de la república como Oaxaca, que incluso ya tiene su ley de beneficencia pública-, también en Chihuahua, etc. Hay que decir que son beneficencias que son muy limitadas en el aspecto operativo porque tristemente la dirección de ellas no le ha dado cause correcto a las acciones de donde puedan obtener recursos. En México son 17 beneficencias de las cuales algunas si están funcionando muy bien, por ejemplo en Veracruz que incluso tienen una pequeña clínica. Aunque a nivel nacional no les han dado el auge que se pretende aquí en Aguascalientes, en donde incluso se va a sacar la ley de la beneficencia pública, así mismo ya se tiene la acreditación de acuerdo al decreto publicado el 30 de septiembre pasado, en donde se señala como inicio de actividades el 1° de octubre ya con toda la reglamentación para poder operar. Actualmente las oficinas están en el ISSEA, pero para enero se prevé tener un espacio propio. Quien quiera pedir un apoyo desde ahora debe acercarse con los directivos de la beneficencia al ISSEA, para ello deberán de llevar copia de su credencial de elector, de comprobante de domicilio y si es para un menor de edad o de una persona adulta que no pueda acudir personalmente deberán llevar la credencial de elector de esa persona, así como su curp. En el caso de un menor de edad se deberá llevar el curp del niño o niña y su acta de nacimiento y ahí en la oficina del Instituto se les hará todo el trámite.

Por último, hay que mencionar que el Instituto de la Beneficencia en Aguascalientes tiene planeado bajar para el próximo año aproximadamente ¡5,500 apoyos para beneficiar a 5,500 personas! Y desde ahora ya se están recopilando expedientes con la intención de que en enero ya se empiecen las primeras jornadas. Así mismo es importante señalar que no importa que la gente que solicite algún apoyo tenga Seguro Social o ISSSTE y es que el IMSS o el ISSTE no dan a sus derechohabientes sillas de ruedas o auxiliares auditivos, por ejemplo. Los apoyos serán de uno al año por persona. No será como una despensa que se entrega cada dos o tres meses. El apoyo será para quienes tengan la necesidad y cubran las características de vulnerabilidad de un bienestar mínimo, serán apoyados.

La política es sin duda una empresa inquietante, pero es menester entenderla en calidad de función creadora y hacer de ella un instrumento al servicio de los más altos valores. No ser cosecheros sino sembradores, para honrarlas, para reparar injusticia, para descubrir horizontes propicios y dar lecciones que merezcan ser imitadas por el mensaje de dignidad que entrañan. Hoy con la creación de este Instituto de la Beneficencia pública en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez demuestra entereza de los problemas sociales de Aguascalientes y la manera de solucionarlos. Obras son amores y no buenas razones.