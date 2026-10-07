Muy violento, pero corrió al ver a los policías

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente agrediera a su pareja y le provocara una herida en el cuello que requirió sutura. El sospechoso intentó escapar corriendo al percatarse de la llegada de los uniformados.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Villas de Vallarta y Villas de Puerto Rico, en el fraccionamiento Villas de las Fuentes, donde se reportó un caso de violencia familiar.

Los policías realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Rodolfo Landeros cuando recibieron el reporte por radio y se trasladaron al domicilio señalado.

Al llegar encontraron a un individuo que mostraba una actitud violenta y que emprendió la huida al observar las patrullas.

En ese momento, Fernanda, de 19 años, identificó al sujeto como su padre y denunció que momentos antes había agredido a su madre, María, causándole una lesión en el cuello.

Los oficiales fueron tras el sospechoso y lograron interceptarlo metros adelante. El detenido se identificó como Marcos “N”, de 35 años.

Paramédicos de Protección Civil acudieron para atender a la mujer y, tras valorar la herida, determinaron trasladarla al Hospital Tercer Milenio, donde recibiría sutura.

Por su parte, Marcos fue llevado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se resolverá su situación jurídica.