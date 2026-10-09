Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante los mensajes de odio y el ofrecimiento de dinero difundido en redes sociales para agredirlo, el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, afirmó encontrarse sereno y sin temores en lo personal, aunque advirtió sobre la peligrosidad del precedente social que genera el poner precio a la vida de un ser humano.

En un mensaje en video dirigido a los fieles y a la sociedad, el jerarca católico desestimó sentir amedrentamiento individual frente a las publicaciones atribuidas al creador de contenido conocido como José Lápiz, simpatizante de la 4T, quien presuntamente ofreció montos de 40 mil y hasta 60 mil pesos por «madrugarlo».

Sin embargo, el prelado centró su preocupación en el clima de polarización y en el riesgo de normalizar las incitaciones a la violencia.

«En lo personal les digo, creo yo que se ha hecho de las redes sociales un juego, se ha creado una nube. A mí en lo personal nadie me ha dicho nada, yo estoy tranquilo, estoy sereno y veo que es un juego que se ha ido como una bola de nieve haciendo más grande», expresó Espinoza Jiménez, quien lleva cuatro años y medio en el cargo.

«Me preocupa, no por mí, me preocupa por la falta de respeto a las personas, por la falta de delicadeza ante situaciones; yo no me siento intimidado ni me siento con temor», agregó.

El Obispo subrayó que la gravedad del asunto radica en la apertura de dinámicas violentas que puedan vulnerar a cualquier ciudadano.

«Quisiera decir una cosa que es muy grave: el amenazar a una persona y el ponerle precio a una persona se me hace muy grave. No porque haya sido para el Obispo; a mí me preocupa mucho que esto se vaya a extender y que fácilmente se pueda decir ‘a esta persona elimínala, doy tanto’. Esto es como una puerta, eso me parecería muy delicado, ver a los otros como enemigos», alertó el prelado.

Las agresiones verbales se suscitaron tras reflexiones expresadas por el Obispo en sus homilías dominicales respecto a la situación de seguridad y gobernabilidad en el país.

Al respecto, Espinoza Jiménez rechazó que sus análisis respondan a una agenda partidista y lamentó que se busquen descontextualizar sus palabras.

«Han tomado algunas frases de mis homilías, pero esas frases no son toda la homilía, y eso sí me duele un poquito porque veo que algunos medios de comunicación y en redes sociales quieren denigrar la imagen del Obispo y de la Iglesia.

«Han querido dar una imagen de un Obispo político o que está en contra; yo no quiero entrar en este juego de la polarización. Mi tarea es pastoral y espiritual, pero tiene una repercusión social», puntualizó.

A la par de las declaraciones del prelado, integrantes de la sociedad civil y jóvenes acudieron este jueves a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE) para hacer entrega de un escrito respaldado por más de 13 mil firmas ciudadanas.

En el documento, entregado ante la representación a cargo del Fiscal Manuel Alonso García, los peticionarios exigieron la investigación de oficio de los hechos, así como garantías de seguridad para el Obispo e intervención ante los actos de intolerancia que vulneran el Estado de derecho en la entidad.

«El actuar expedito de la Fiscalía local es fundamental para sentar un precedente claro de que en Aguascalientes no hay espacio para la violencia ni la impunidad contra quienes ejercen su libertad de expresión y de culto», demandaron integrantes de la organización Actívate.

Paralelamente, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación mediante la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos por presunta apología del delito, amenazas e incitación a la comisión de un delito.

De acuerdo con el Fiscal estatal, se coordinan acciones con instancias federales para la localización de las cuentas de origen y la preservación de prueba digital, contemplando la solicitud de órdenes de aprehensión en caso de acreditarse la responsabilidad penal.