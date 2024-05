CDMX.- Ringo Starr siempre se ha sentido muy cercano a México, y por eso procura que el país no falte en sus giras, como lo tenía planeado para sus conciertos del 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional, reprogramados tras haber contraído Covid-19 en 2022. «Me siento muy cercano a México y me encanta ir para allá. Han sido grandes momentos, y conocerlo ayuda a conectar. Su gente ama la música, y seguimos conectándonos. Es una gran vibra la que he encontrado ahí», comentó Starr en una conferencia de prensa virtual desde su casa en Los Ángeles.

A sus 83 años y con una trayectoria musical que supera los 60, el carismático baterista de The Beatles habló sobre su tour que comienza el 22 de mayo con actuaciones en Las Vegas, para luego dirigirse a otros puntos de Estados Unidos y finalmente a México. Recientemente publicó el EP «Crooked Boy», producido por Linda Perry, y tiene pendiente el lanzamiento de un disco de country producido por T-Bone Burnett, aunque no incluirá estos trabajos en sus recitales. «Sigo tocando en vivo porque me encanta y porque puedo. Voy a dar lo mejor para ustedes y espero que ustedes hagan lo mismo conmigo», afirmó.

En el encuentro virtual, Starr recordó cómo Paul McCartney era el motor que impulsaba a The Beatles a grabar constantemente. «Nos gustaba no hacer nada, divertirnos, pero Paul era el que decía ‘muy bien, chicos, vamos a entrar al estudio’. Era el que nos hacía meternos al estudio, grabar, cumplir», explicó. The Beatles, la banda con mayores ventas de todos los tiempos, superando los 500 millones de discos, se volvieron leyenda por su impacto en la industria musical y su influencia sociocultural. (Juan Carlos García/Agencia Reforma)