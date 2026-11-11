Muy bravo con su ex, pero acabó detenido

Una mujer que presuntamente fue golpeada e insultada por su expareja sentimental logró que policías estatales detuvieran al señalado cuando intentaba escapar por calles del norte de la ciudad de Aguascalientes.

El sospechoso fue identificado como Julio “N”, de 30 años, quien terminó a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas.

Los hechos se conocieron cuando elementos de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia sobre el bulevar a Zacatecas y fueron interceptados por una mujer que solicitó su intervención.

La afectada denunció que minutos antes había sido agredida física y verbalmente por su expareja, quien además le provocó lesiones en la mano izquierda y posteriormente se retiró del lugar.

La víctima proporcionó las características del individuo, quien vestía una playera blanca y pantalón azul, por lo que los uniformados emprendieron su búsqueda en los alrededores.

Fue en el cruce de avenida Independencia y bulevar Luis Donaldo Colosio donde los oficiales localizaron a un hombre que coincidía con la descripción.

Tras ser interceptado, el sujeto se identificó como Julio “N” y fue reconocido directamente por la denunciante como quien presuntamente la había agredido.

El detenido fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación por lesiones dolosas y quedó pendiente la determinación de su situación jurídica.