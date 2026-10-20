CDMX.- La Academia Latina de la Grabación anunció a los primeros artistas que participarán en la 27ª Entrega Anual del Latin Grammy, programada para el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Entre los confirmados destacan Rosalía, Juanes, Mon Laferte, Carín León y Daddy Yankee, quien recibirá el reconocimiento como Persona del Año. También actuarán Anitta, Banda Los Recoditos, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Vivir Quintana, Rawayana, Elena Rose y Xavi.

Roselyn Sánchez regresará como conductora de la ceremonia, que reunirá a varios de los principales nominados.

Rosalía, Mon Laferte, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Anitta, Carín León y Rawayana competirán por el premio a Álbum del Año, mientras que Juanes y Vivir Quintana figuran entre los aspirantes a Canción del Año por «Humano».

La premiación será transmitida en vivo por Univision, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con una antesala de una hora.