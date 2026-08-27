América Juárez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Yayoi Kusama, célebre artista de vanguardia, murió el pasado 14 de agosto a los 97 años en un hospital de Tokio, pero su fallecimiento fue dado a conocer este miércoles a través de un comunicado emitido por el Estudio Yayoi Kusama Inc., en su página web oficial.

«Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Yayoi Kusama en un hospital de Tokio el 14 de agosto de 2026, a la edad de 97 años.

«A lo largo de una vida extraordinaria dedicada por completo a la creación artística, Kusama desarrolló una carrera de renombre internacional como artista vanguardista pionera, cuya práctica creativa abarcó las artes visuales, la performance, la narrativa y la poesía.

La artista, agrega el comunicado, continuó pintando hasta sus últimos días, «sin soltar jamás el pincel, y siguió explorando el amor eterno y el alma inmortal».

Su estudió apunta que seguirá honrando los sueños de la creadora nacida en 1929 en la ciudad de Matsumoto, Japón.

«Seguiremos brindando esperanza y fortaleza para el futuro a personas de todo el mundo», refiere el comunicado.