Pinto, el perrito que durante años acompañó a don Carolino en sus recorridos por las calles de Aguascalientes, falleció este 9 de octubre de 2026. Su partida pone fin a una historia de compañía y lealtad que dejó huella entre quienes alguna vez vieron a ambos recorrer la ciudad a bordo de un triciclo.

Durante años, Pinto siguió los pasos de Carolino Serrano Andrade, conocido por su labor como pepenador, dibujante y poeta. Juntos recorrían las calles a bordo de un triciclo, recolectando materiales para subsistir. Su inseparable amistad quedó plasmada incluso en murales, uno en el Barrio de la Estación y otro en Querétaro, realizado en 2019 por artistas de Aguascalientes.

En septiembre de 2023, don Carolino falleció tras sufrir un infarto mientras trabajaba en el Centro de la ciudad. Pinto permaneció a su lado hasta el último momento, antes de quedar bajo el cuidado de familiares de su compañero humano.

Ahora, tres años después, Pinto también ha partido. Aunque su edad exacta no está confirmada, se estima que rondaba los 17 años.

Queda el recuerdo de aquel pequeño compañero de cuatro patas que, sin pronunciar una sola palabra, se ganó un lugar en la historia cotidiana de Aguascalientes. Don Carolino y Pinto ya no recorrerán sus calles, pero su historia seguirá viva en quienes alguna vez los vieron pasar.