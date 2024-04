Murió O.J. Simpson a los 76 años

CDMX.- En una era incipiente de Internet, donde el término «plataforma» aún no evocaba las redes digitales, J.O. Simpson, quien falleció ayer a los 76 años tras una batalla contra el cáncer de próstata, destacaba como una figura singular de la celebridad. Su influencia se extendía más allá del ámbito deportivo, donde alcanzó la cima en el fútbol americano, abarcando también el mundo del entretenimiento a través de comerciales televisivos y sus incipientes incursiones en el cine, como en «¿Y Dónde Está el Policía?». Simpson personificó cuestiones sociales sobre raza, clase y poder mucho antes de que los asesinatos de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman lo situaran como el principal sospechoso el 12 de junio de 1994.

El caso desató una saga que capturó la atención del público durante más de un año, desde la persecución en automóvil hasta el juicio en Los Ángeles. La cobertura mediática alimentó el interés del público de una manera sin precedentes, como señala Danielle Lindemann, autora de «True Story: What Reality TV Says About Us», quien destaca cómo los medios de comunicación actuales han diversificado nuestra atención, en contraste con la unidad que generaba el caso Simpson en 1994.

El juicio de Simpson, seguido por cerca de 145 millones de personas en vivo por televisión el 3 de octubre de 1995, dividió a la sociedad estadounidense y provocó debates sobre justicia y tensiones raciales. Uno de sus abogados, Robert Kardashian, allanó el camino para la transformación de su propia familia en una dinastía de celebridades, mientras que Harvey Levin, reportero local de Los Ángeles, fundó TMZ, un referente en la cobertura moderna de celebridades.

El legado de Simpson también se extendió a la pantalla, con series y documentales que exploraron diferentes facetas del caso, mientras que su carrera actoral acumuló 38 créditos, incluyendo su próximo proyecto, «Zombies on A Plane», dirigida por Michael Paré, donde interpreta el papel de Nordberg. (Staff/Agencia Reforma)