Murió la comediante María Alicia Delgado

Rodolfo G. Zubieta/Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-La actriz y comediante María Alicia Delgado, famosa por ‘Odisea Burbujas’ y ‘¡Anabel!’, murió este miércoles a los 77 años.

La actriz y comediante María Alicia Delgado murió este miércoles a los 77 años, de acuerdo con una confirmación directa de Televisa, empresa para la que trabajó durante varias décadas y en cuyas producciones construyó una trayectoria reconocida por el público mexicano.

Delgado fue parte de programas que marcaron distintas etapas de la televisión nacional, entre ellos Odisea Burbujas y El Tesoro del Saber. Sin embargo, uno de sus personajes más recordados fue el de «La Abuela» en ¡Anabel!, donde compartió créditos con Anabel Ferreira. También trabajó junto a Eugenio Derbez en Derbez en Cuando y formó parte del elenco de Cero en Conducta.

Su carrera no se limitó a la comedia. Participó en telenovelas como Serafín, Amorcito Corazón, De que te Quiero, te Quiero, La Vecina, Enamorándome de Ramón y Monteverde, además de aparecer en producciones como La Rosa de Guadalupe. En años recientes continuó activa en la televisión, con proyectos como ¿Tú Crees? y Sabor a Ti.

Fuera de los foros, la actriz también compartió aspectos personales de su vida. En entrevistas contó que su hijo Rafael nació prematuramente, con apenas 21 semanas de gestación y un peso de 830 gramos. El niño sobrevivió después de enfrentar diversas complicaciones médicas, aunque perdió la audición durante su primer año de vida.

En 2025, Delgado explicó que seguía trabajando para apoyar a su hijo, quien estudiaba una carrera universitaria y necesitaba aparatos auditivos. La actriz hablaba con orgullo de sus avances y de su deseo de verlo graduarse.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento, aunque varios medios indicaron que la actriz enfrentaba un diagnóstico de cáncer.