Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX. -La actriz mexicana Concepción Márquez murió a los 82 años, dejando un legado de varias décadas en cine, teatro y televisión.

La actriz mexicana Concepción Márquez murió a los 82 años, según informaron este lunes la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

La intérprete construyó una carrera de más de cuatro décadas en teatro, cine y televisión, con trabajos que van desde melodramas como María la del Barrio y Lo que Callamos las Mujeres, hasta la película Cría Puercos.

La ANDA lamentó el fallecimiento de Márquez a través de sus redes sociales y destacó su amplia trayectoria artística. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte ni se han dado detalles sobre sus servicios funerarios.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros».

El Centro Cultural Helénico también se sumó a las muestras de condolencias y recordó la importancia de su trabajo en los escenarios mexicanos, al igual que la AMACC.

«Lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz Concepción Márquez, quien tuvo una notable trayectoria en el cine, teatro y televisión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos. Descanse en paz», señaló la Academia de Cine.