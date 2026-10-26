Murió Eric Bauza, voz de los Looney Tunes, a los 46 años

CDMX. -El reconocido actor de doblaje Eric Bauza, quien prestó en los últimos años su voz a varios personajes de los Looney Tunes, como Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Correcaminos y Porky, además de a cientos de otros personajes, murió este fin de semana a los 46 años.

La noticia de su fallecimiento fue difundida por su familia a través de una declaración publicada en la cuenta oficial de Instagram del actor. La causa de la muerte, una enfermedad cardiovascular hipertensiva, fue dada a conocer por el médico forense del condado de Los Ángeles.

Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television Group y US Networks, rindió homenaje a Bauza en una declaración para The Hollywood Reporter, donde destacó la colaboración del actor con el estudio.

«Eric Bauza fue un talento vocal único que llevó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo. Siguió los pasos de gigantes como Mel Blanc. Eric solía decir que continuar con el legendario legado de los Looney Tunes fue uno de los mayores honores de su vida.

«Además de su increíble talento, Eric era una parte muy querida de nuestra familia de animación. Nuestros corazones están con sus seres queridos», añadió Dungey en su comunicado de prensa.