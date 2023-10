El tripulante de una motocicleta, que hasta ahora no ha sido identificado, perdió la vida tras chocar de frente con una camioneta pick up que invadió su carril. Este lamentable accidente tuvo lugar ayer a las 03:30 horas en la carretera federal número 25, cerca del municipio de Asientos.

Al lugar del siniestro acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, junto con paramédicos. Sin embargo, no pudieron hacer nada por el motociclista, un joven de entre 25 y 30 años que conducía una Italika roja, quien falleció instantáneamente.

El conductor de una camioneta Ford pick up de color blanco fue señalado como presunto responsable. Según informes, circulaba sin precaución por la mencionada carretera y, al acercarse al municipio de Asientos, invadió el carril opuesto. Este imprudente acto resultó en el fatídico choque contra la motocicleta.

Con el objetivo de llevar a cabo las diligencias correspondientes, más tarde se presentaron en la escena del accidente el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado y el personal de la Dirección de Investigación Pericial.