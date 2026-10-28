CIUDAD DE MÉXICO .-Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial tres veces y figura central de la transición democrática en México, falleció a los 92 años.

Nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México; fue hijo del General Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo.

Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desarrolló parte de su carrera profesional en proyectos de infraestructura y desarrollo regional.

Adiós PRI

El ingeniero civil encabezó la ruptura más importante del PRI en la década de los ochenta y se convirtió en el principal candidato opositor en la controvertida elección presidencial de 1988, marcada por denuncias de fraude electoral.

Antes de convertirse en uno de los principales dirigentes de la oposición, ocupó distintos cargos dentro del PRI y en la Administración Pública federal.

Fue senador por Michoacán entre 1976 y 1980 y Gobernador de esa entidad de 1980 a 1986, desde donde comenzó a consolidar una corriente política crítica de las decisiones económicas y de los mecanismos de sucesión presidencial del partido gobernante.

En 1986, junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros dirigentes, impulsó la Corriente Democrática del PRI, que demandaba una mayor apertura en la selección de candidatos y cuestionaba la conducción económica del Gobierno federal.

Fraude del 88

La designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial del PRI para las elecciones de 1988 precipitó la ruptura y llevó a Cárdenas a encabezar el Frente Democrático Nacional, una coalición que reunió a organizaciones de izquierda, partidos opositores y antiguos militantes priistas.

La elección del 6 de julio de 1988 se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia política mexicana, debido a las fallas del sistema de cómputo y las denuncias de fraude que acompañaron el triunfo oficial de Salinas de Gortari.

Cárdenas desconoció la limpieza del proceso y encabezó movilizaciones en defensa del voto, que contribuyeron a impulsar cambios en el sistema electoral y a reorganizar a la oposición.

Nace PRD

En 1989 participó en la fundación del PRD, partido que presidió hasta 1993 y que se convirtió en una de las principales fuerzas de izquierda del País.

Volvió a competir por la Presidencia en 1994, cuando fue derrotado por Ernesto Zedillo, y en 2000, año en que Vicente Fox consiguió la alternancia presidencial después de siete décadas de gobiernos encabezados por el PRI y sus antecesores.

Jefe de Gobierno

Ganó primera elección en el Distrito Federal.

Uno de los principales triunfos electorales de Cárdenas ocurrió en 1997, cuando ganó la primera elección popular para encabezar el Gobierno del Distrito Federal, cuyo titular había sido designado hasta entonces por el Presidente de la República.

Su victoria abrió una nueva etapa política en la capital, gobernada desde entonces por fuerzas de izquierda.

Cárdenas asumió el cargo en diciembre de 1997 y lo dejó en septiembre de 1999 para preparar su tercera candidatura presidencial.

Promotor y defensor

Después de las elecciones de 2000 mantuvo su actividad política como promotor de propuestas de desarrollo nacional, defensor de la soberanía energética y participante en debates sobre la democracia y las instituciones públicas.

Renuncia al PRD

En noviembre de 2014 renunció al PRD, organización que había contribuido a fundar 25 años antes, en medio de diferencias con su dirigencia y de la crisis política provocada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A lo largo de su trayectoria defendió la participación del Estado en sectores estratégicos, particularmente en la industria petrolera, cuya nacionalización había sido decretada por su padre en 1938.

También cuestionó políticas económicas de distintos gobiernos y participó en movimientos de defensa del petróleo frente a las reformas que permitieron una mayor intervención privada en el sector energético.

Medalla Belisario

En 2011 recibió la Medalla Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la vida pública.

Entre sus libros se encuentran Sobre mis pasos, Cárdenas por Cárdenas y Por una democracia progresista, obras en las que abordó su trayectoria política, la historia de México y sus propuestas para el desarrollo nacional.

Última aparición

Su última función pública fue encabezar la Comisión Consultiva de Pemex.

Detener la quema de gas natural modernizando las refinerías y mejorando el aprovechamiento del coque fue una de las primeras recomendaciones que hará la Comisión Consultiva del Petróleo al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró Cuauhtémoc Cárdenas, presidente honorario de este organismo.

«(Durante la primera reunión) se plantearon cuestiones de urgencia como el mejor aprovechamiento del coque y la modernización de las instalaciones y las refinerías para que se aproveche el coque adecuadamente y terminar con algo que ha sido uno de los objetivos no totalmente cumplidos: detener la quema de gas en las zonas marinas del País», aseguró Cárdenas en entrevista publicada por Pemex.