Un trabajador murió de manera trágica al ser aplastado por varias pacas de alimento para ganado que le cayeron accidentalmente encima. Aunque sus compañeros trataron de rescatarlo, ya era demasiado tarde, debido a que sufrió múltiples traumatismos y asfixia por sofocación.

La víctima mortal de este accidente laboral fue identificada como Ernesto, quien era trabajador en el rancho «Puerta del Padre», ubicado en el municipio de Pabellón de Arteaga.

El accidente se registró el viernes aproximadamente a las 07:30 de la mañana. Al lugar acudieron policías estatales y policías preventivos de Pabellón de Arteaga, así como una ambulancia del ISSEA. Fueron los mismos trabajadores del rancho, situado en la carretera federal No. 71 y casi en el entronque con la carretera estatal No. 11, a la altura del kilómetro 9+000, quienes reportaron el accidente al número de emergencias 911.

Al llegar, los policías estatales y municipales fueron informados de que en el interior de una bodega se encontraba uno de los trabajadores, de nombre Ernesto, sepultado por varias pacas de rastrojo. Al ingresar a la bodega, los oficiales observaron a varios trabajadores tratando de desenterrar a la víctima. Momentos después lo localizaron, aunque ya se encontraba inconsciente. Cuando llegaron los paramédicos del ISSEA y le brindaron atención prehospitalaria, detectaron que ya había fallecido.

Según la versión de los trabajadores, al momento del accidente estaban realizando sus actividades diarias. Mientras acomodaban varias pacas de alimento para ganado, repentinamente le cayeron encima a Ernesto, quien no pudo ponerse a salvo.

Para realizar las investigaciones correspondientes, más tarde arribaron al lugar del accidente agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.