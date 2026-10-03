La Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (SIGOD) del Estado dio un paso en la modernización administrativa al incorporar de manera progresiva a los municipios a la plataforma del Expediente Digital estatal, un sistema diseñado para centralizar los trámites locales y fortalecer el desarrollo tecnológico en toda la entidad.
Como parte de este proceso de integración, Ramiro Pedroza, titular de la SIGOD, detalló que ya se han sumado los servicios correspondientes a los municipios de Jesús María, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga.
En entrevista con El Heraldo, el funcionario informó que la dependencia concentrará sus esfuerzos en la Ventanilla Única de Inversiones y en la consolidación de 200 trámites dentro de dicho expediente.
Explicó que el proyecto busca apoyar de forma directa a las alcaldías que no cuentan con infraestructura para gestionar trámites digitales por cuenta propia, de modo que la población pueda realizar sus gestiones a través de la infraestructura estatal.
Asimismo, respecto a la eventual operación del nuevo municipio de Villa Juárez, Pedroza adelantó que se prevé un acercamiento con las futuras autoridades para asesorarlas en materia digital. La capacitación abarcará aspectos operativos y administrativos básicos, como contabilidad, registro de ingresos y egresos, manejo bancario, pago a proveedores y emisión de nóminas.
El titular de la SIGOD aclaró que estas tareas de asesoría técnica comenzarán durante el periodo de selección de las autoridades y conformación de los concejos, sin esperar a la toma de posesión formal, a fin de evitar inconvenientes en los pagos operativos al inicio de la gestión gubernamental.
Finalmente, remarcó que estas acciones respetarán en todo momento la autonomía de los ayuntamientos.
La Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (SIGOD) del Estado dio un paso en la modernización administrativa al incorporar de manera progresiva a los municipios a la plataforma del Expediente Digital estatal, un sistema diseñado para centralizar los trámites locales y fortalecer el desarrollo tecnológico en toda la entidad.