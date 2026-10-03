La Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (SIGOD) del Estado dio un paso en la modernización administrativa al incorporar de manera progresiva a los municipios a la plataforma del Expediente Digital estatal, un sistema diseñado para centralizar los trámites locales y fortalecer el desarrollo tecnológico en toda la entidad.

Como parte de este proceso de integración, Ramiro Pedroza, titular de la SIGOD, detalló que ya se han sumado los servicios correspondientes a los municipios de Jesús María, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga.

En entrevista con El Heraldo, el funcionario informó que la dependencia concentrará sus esfuerzos en la Ventanilla Única de Inversiones y en la consolidación de 200 trámites dentro de dicho expediente.

Explicó que el proyecto busca apoyar de forma directa a las alcaldías que no cuentan con infraestructura para gestionar trámites digitales por cuenta propia, de modo que la población pueda realizar sus gestiones a través de la infraestructura estatal.

Asimismo, respecto a la eventual operación del nuevo municipio de Villa Juárez, Pedroza adelantó que se prevé un acercamiento con las futuras autoridades para asesorarlas en materia digital. La capacitación abarcará aspectos operativos y administrativos básicos, como contabilidad, registro de ingresos y egresos, manejo bancario, pago a proveedores y emisión de nóminas.

El titular de la SIGOD aclaró que estas tareas de asesoría técnica comenzarán durante el periodo de selección de las autoridades y conformación de los concejos, sin esperar a la toma de posesión formal, a fin de evitar inconvenientes en los pagos operativos al inicio de la gestión gubernamental.

Finalmente, remarcó que estas acciones respetarán en todo momento la autonomía de los ayuntamientos.