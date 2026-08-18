El Municipio de Aguascalientes ha realizado 2 mil 795 esterilizaciones caninas y felinas gratuitas y a bajo costo durante 2026, mediante acciones coordinadas por el Departamento de Salud y Bienestar Animal, el Hospital Veterinario Municipal y el Quirófano Veterinario Móvil, informó el presidente municipal Leo Montañez.

Agregó que las intervenciones son una vía para fomentar la tenencia responsable de los animales de compañía.

Del total, 680 procedimientos se han efectuado en el Departamento de Salud y Bienestar Animal, ubicado en el fraccionamiento Luis Ortega Douglas, donde el servicio se ofrece a bajo costo de lunes a viernes.

En tanto, el Quirófano Veterinario Móvil ha realizado 593 esterilizaciones gratuitas y lleva el servicio a colonias y comunidades con menor acceso a atención veterinaria. Además de las cirugías, ofrece desparasitación, vacunación antirrábica y orientación médica.

El Hospital Veterinario Municipal concentra mil 522 intervenciones durante el año y brinda atención en Prados de Villa Asunción. Bajo valoración médica, en este espacio también pueden realizarse esterilizaciones de razas braquicéfalas.

De manera adicional, la Coordinación General de Salud del Municipio participa en la logística de jornadas gratuitas realizadas en conjunto con el ISSEA. Estas acciones han sumado mil 166 esterilizaciones en distintos puntos de la ciudad durante 2026, con el objetivo de atender la sobrepoblación canina y felina.

Montañez señaló que estas acciones continuarán y llamó a la población a consultar las páginas oficiales del Municipio de Aguascalientes y de la Coordinación General de Salud para conocer las fechas y los lugares de las próximas jornadas.