El Municipio de Aguascalientes puso en marcha la campaña de regularización ¡Ponte al Corriente!, mediante la cual ofrecerá un descuento del 90% en multas y recargos del impuesto Predial, beneficio que estará vigente del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2026, informó la secretaria de Finanzas municipal, Miriam Rodríguez Tiscareño.

La funcionaria invitó a los contribuyentes que mantienen adeudos a aprovechar este incentivo para actualizar sus cuentas. Precisó que el descuento se aplicará automáticamente en el sistema, por lo que los interesados podrán consultar su saldo y realizar el pago en línea a través del portal www.ags.gob.mx.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán acudir al Centro de Atención Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, así como a distintos puntos de atención, entre ellos el Panteón de la Cruz, la Dirección de Justicia Municipal, Movilidad y el Hospital Veterinario Municipal.

También estarán disponibles las delegaciones Morelos, Pocitos, Santa Anita e Insurgentes, con atención en días específicos de la semana, además del DIF Municipal, que recibirá contribuyentes los viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Rodríguez Tiscareño señaló que esta campaña forma parte de las acciones de la administración municipal para ofrecer alternativas de regularización y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las familias.