El Gobierno Municipal de Aguascalientes renovó parte de su infraestructura de limpia y recolección de residuos, con una inversión superior a 170 millones de pesos destinada a reducir los tiempos de atención y ampliar la cobertura en colonias y comunidades.

La gobernadora Tere Jiménez y el alcalde Leo Montañez dieron el banderazo de salida a 20 camiones recolectores, ocho camionetas con capacidad de 3.5 toneladas y dos barredoras mecánicas de alta descarga. También se incorporaron mil contenedores metálicos, equipos para su manejo y herramientas para el personal operativo.

Durante el evento, efectuado en la Plaza de la Patria, el alcalde capitalino señaló que las nuevas unidades permitirán fortalecer las rutas de recolección y atender de manera más oportuna las necesidades de las distintas zonas del municipio.

La renovación también incluye herramientas destinadas al personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, responsable de las labores de limpieza y recolección.

Montañez Castro indicó que los trabajadores recorren diariamente colonias y comunidades para prestar estos servicios, por lo que la actualización de las unidades tiene como propósito proporcionarles mejores condiciones y herramientas para desarrollar sus actividades.

La incorporación de esta flotilla se suma a las acciones municipales de mantenimiento y renovación de infraestructura y equipo para la prestación de servicios públicos, en un municipio cuya expansión urbana incrementa la demanda de atención en distintos sectores de la capital.