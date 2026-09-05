El Gobierno Municipal de Aguascalientes desistió del juicio de amparo promovido para obtener una resolución sobre su petición de ser reconocido como ofendido en la investigación federal relacionada con el caso Next Energy.

La decisión fue presentada el 3 de septiembre, mismo día en que el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito declaró fundado el impedimento planteado por Javier Soto Reyes, juez Séptimo de Distrito, para conocer del asunto.

El Ayuntamiento había promovido el recurso el 12 de agosto contra autoridades de la Fiscalía General de la República y una jueza de control. Reclamó la falta de respuesta a su solicitud de reconocimiento como ofendido y la posibilidad de que se celebrara una audiencia inicial sin su intervención.

El Municipio argumentó que la FGR condicionó la resolución de fondo al cumplimiento de diversos requerimientos de información dentro de la carpeta de investigación.

El Juzgado Séptimo de Distrito admitió la demanda y ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión. Sin embargo, Soto Reyes se declaró impedido el 28 de agosto al advertir un posible riesgo para su imparcialidad. Explicó que trabajó como secretario del Ayuntamiento hasta agosto de 2025 y que posteriormente se publicaron notas que cuestionaban su imparcialidad.

El Tribunal Colegiado ordenó turnar el expediente a otro juzgado. El nuevo órgano jurisdiccional determinará la eficacia del desistimiento y, de ser necesario, solicitará su ratificación conforme a la Ley de Amparo.