Municipio de Aguascalientes supera 100 calles y avenidas rehabilitadas

El Municipio de Aguascalientes ha rehabilitado más de 100 avenidas y calles durante los últimos años, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de movilidad vehicular y peatonal, informó el presidente municipal, Leo Montañez, durante su Segundo Informe de Actividades.

De acuerdo con el reporte presentado, varias de las principales vialidades de la capital y de distintas comunidades forman parte del Programa de Rehabilitación que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas. Entre los trabajos realizados se encuentra la colocación de concreto hidráulico de alta resistencia en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y 5 de Febrero, así como en las avenidas José H. Escobedo y Convención de 1914.

El programa también contempla intervenciones en las avenidas Mariano Hidalgo, Poliducto, Valle de los Romero y Julio Díaz Torre, donde se han efectuado trabajos de rehabilitación para mejorar las condiciones de las superficies de rodamiento.

A estas acciones se suman labores permanentes de mantenimiento. Actualmente, 14 cuadrillas de bacheo realizan trabajos preventivos y correctivos en distintos puntos de la capital, con el objetivo de atender afectaciones en las vialidades y mantener condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos y peatones.

Estas acciones forman parte de los trabajos de infraestructura urbana reportados por la administración municipal, que prevé mantener la rehabilitación de calles y avenidas conforme a las necesidades detectadas tanto en la ciudad como en las comunidades.