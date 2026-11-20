El Municipio de Aguascalientes destinará cerca de 30 millones de pesos a un paquete de obras que contempla la rehabilitación de calles y avenidas en distintos puntos de la ciudad, así como la construcción de un puente peatonal sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, informó el alcalde Leo Montañez. Los trabajos comenzarán antes de que concluya el año y serán financiados con remanentes y ahorros de otros proyectos.

El programa incluye intervenciones en vialidades de las colonias Gremial, Obraje y Estrella; los barrios de La Purísima y El Encino, así como en los fraccionamientos Agua Clara, Pensadores Mexicanos, Pintores Mexicanos y Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

Entre los trabajos previstos destaca la rehabilitación de la calle Arroz, en Agua Clara, donde se realizarán obras de pavimentación asfáltica, construcción de banquetas y renovación de las redes de agua potable y alcantarillado.

También se intervendrán las calles Octavio Paz, Francisco Goitia, Álvaro Obregón, De la Cruz, Cristóbal Colón, Dr. Díaz de León, Unión y Ecuador, además de dos cruces viales en Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

El programa contempla igualmente trabajos en la lateral del bulevar Juan Pablo II, en el acceso a Canteras de San José, y en la calzada poniente de la avenida Solidaridad, entre Aglaya y Convención de 1914.

Por otra parte, se construirá un puente peatonal sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, frente a las instalaciones de los juzgados penales, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para quienes cruzan esta vialidad.

Montañez señaló que los recursos provienen de economías generadas durante la ejecución de otras obras municipales, lo que permitirá ampliar las intervenciones previstas para el cierre de 2026.