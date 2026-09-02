El Municipio de Aguascalientes incorporó a su cuerpo de bomberos voluntarios a 51 nuevos elementos certificados, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer la protección de las familias de la capital.

El presidente municipal, Leo Montañez, encabezó en la Exedra la ceremonia de graduación de la Academia de Formación para Bomberos Voluntarios, en la que entregó constancias a quienes concluyeron el programa de la Coordinación Municipal de Protección Civil y reconocimientos a sus instructores.

En el marco del Segundo Informe de Actividades, el alcalde informó que la plantilla operativa de bomberos aumentó 45% durante la actual administración. Indicó que la formación de nuevos elementos permitirá contar con más personal para auxiliar a la población ante incendios, accidentes y otras contingencias.

Montañez reconoció la disciplina, el esfuerzo y la vocación de servicio de los graduados, cuya labor implica actuar en situaciones de riesgo para proteger vidas y bienes. Añadió que el fortalecimiento de la corporación busca ofrecer atención oportuna a la ciudadanía y hacerle saber que cuenta con respaldo ante cualquier eventualidad.

La ampliación de la plantilla se acompaña de la adquisición de dos ambulancias y tres unidades operativas tipo pickup, mediante una inversión conjunta superior a cinco millones de pesos. Estos vehículos estarán destinados a agilizar los traslados y mejorar la intervención de Protección Civil en la atención de reportes de emergencia.

Con esta generación, la Academia de Bomberos Voluntarios refrenda su función como instancia de formación de la corporación municipal, mientras que esta amplía la disponibilidad de personal capacitado para colaborar en la prevención de riesgos y la atención de emergencias en Aguascalientes.