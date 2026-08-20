La bancada de Morena definirá este viernes su postura sobre la creación del municipio número 12 en Villa Juárez, tras una reunión con la dirigencia estatal en la que revisará la viabilidad financiera, territorial y social del proyecto, informó su coordinadora en el Congreso, Yazsú Muñoz Márquez.

El encuentro está programado para las 11:00 horas y busca unificar criterios antes de que el dictamen llegue al pleno. La legisladora señaló que la decisión implica una responsabilidad histórica, debido a que Aguascalientes no registra una modificación territorial de esta magnitud desde 1992, cuando se crearon los municipios de San Francisco de los Romo y El Llano.

La propuesta mantiene divididos a los diputados. Alejandra Peña Curiel, integrante de Morena, anunció que votará en contra al considerar que no existe sustento financiero suficiente. Advirtió que Villa Juárez representa una de las principales fuentes de ingresos de Asientos y que su separación podría debilitar las finanzas del municipio de origen, además de afectar la prestación de servicios públicos.

Por su parte, la diputada panista Mirna Medina afirmó que tomará una decisión después de revisar los estudios presupuestales y territoriales. También destacó la participación de los habitantes en los foros de consulta y señaló que deberá valorarse el efecto de la eventual separación en el desarrollo social de ambas poblaciones.

El dictamen permanece pendiente de una posible convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, que podría celebrarse a finales de este mes, si las fuerzas políticas alcanzan los acuerdos necesarios para someterlo a votación.