El Congreso del Estado convocará a periodo extraordinario para el próximo viernes y prevé someter a votación la creación del municipio 12 con cabecera en Villa Juárez, además de otros asuntos relacionados con violencia y temas hídricos, informó Alma Hilda Medina, presidenta de la Diputación Permanente.

Señaló que este miércoles se realizará la sesión para definir los asuntos que integrarán el periodo extraordinario, mientras que los 18 diputados que respaldan la propuesta se reunirán para revisar los resultados de los foros de consulta y los acontecimientos registrados en los últimos días en Asientos.

Medina indicó que la creación del nuevo municipio todavía deberá superar varias etapas legales. Para que el dictamen sea aprobado en el Congreso se requieren al menos 18 votos de los 27 diputados y, posteriormente, el proyecto deberá enviarse a los ayuntamientos para obtener el respaldo de la mitad más uno de los cabildos.

Una vez que los municipios emitan su postura, el Congreso podrá realizar la declaratoria correspondiente. Aunque el plazo previsto para los ayuntamientos es de hasta 30 días, la diputada consideró que la respuesta podría llegar antes debido a que los gobiernos municipales ya conocen el proyecto.

Sobre las manifestaciones realizadas en Asientos contra la creación del municipio de Villa Juárez, Medina rechazó atribuirlas a actores políticos específicos y señaló que existen habitantes que no comparten la propuesta y tienen derecho a expresarse. También indicó que quienes consideren necesario recurrir al amparo podrán hacerlo, mientras las autoridades legislativas deberán garantizar que el procedimiento se ajuste al marco legal.

El proyecto plantea separar Villa Juárez del municipio de Asientos para conformar una nueva demarcación con alrededor de 26 mil habitantes distribuidos en 112 localidades. El dictamen ya fue aprobado en comisiones y su eventual aval en el pleno abrirá la etapa de consulta con los ayuntamientos.