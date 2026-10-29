El proyecto que propone invalidar la creación del municipio de Villa Juárez está programado para su votación este jueves 29 de octubre, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante esta posibilidad, el diputado panista Heriberto Gallegos Serna cuestionó los “dados cargados de la Corte del Acordeón”, aunque afirmó que el Congreso acatará cualquier resolución. Por su parte, el morenista Fernando Alférez Barbosa sostuvo que la reforma se aprobó durante el periodo de veda legislativa en materia electoral, correspondiente a los 90 días previos al inicio del proceso electoral, conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Constitución.

Gallegos Serna defendió que la creación de Villa Juárez fue una decisión político-administrativa y no una reforma electoral. Señaló que el Congreso consultó al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Electoral local, instancias que les indicaron que no se trataba de una modificación en materia electoral.

Manifestó que el asunto de Villa Juárez podría haber adquirido un matiz político de cara a las elecciones de 2027.

“Nosotros lo aprobamos, nosotros lo propusimos. Hay que asumir también las consecuencias de cada quien”, expresó el diputado, al reconocer la responsabilidad del Congreso en la aprobación de la reforma.

El diputado morenista Alférez Barbosa también señaló que su grupo parlamentario promovió un amparo indirecto, admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito, a cargo de Javier Soto Reyes, por presuntas violaciones al procedimiento legislativo. Enfatizó que, tanto en la forma como en el fondo, la creación del municipio número 12 viola la Constitución.

Cuestionó, además, la delimitación territorial y la definición de las comunidades que corresponderían a Asientos o a Villa Juárez. Sobre los motivos de la controversia, afirmó que existe un interés económico relacionado con el oro, la plata, las tierras y los pozos de agua de Asientos.