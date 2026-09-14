La oficialización de Villa Juárez como el duodécimo municipio de Aguascalientes, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, no provocará alteración operativa alguna en las finanzas del instituto de pensiones, pero sí detonará un aumento en la burocracia local que aportará liquidez temporal a sus arcas.

Mario Alberto Álvarez Michaus, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), precisó que el surgimiento de esta nueva demarcación no representa un impacto administrativo negativo.

En entrevista con El Heraldo, explicó que el procedimiento para el organismo consistirá en abrir el registro correspondiente a la nueva entidad patronal, realizar el cálculo de las aportaciones obligatorias y proceder a la recepción del pago de las cuotas.

El titular del ISSSSPEA previó que la conformación del Ayuntamiento de Villa Juárez incrementará de manera inevitable la base de trabajadores gubernamentales en la zona, debido a la creación de puestos de elección popular y administrativos, tales como la presidencia municipal, las regidurías del Cabildo y los titulares de las distintas secretarías.

Desde el análisis financiero del instituto, subrayó que la incorporación de nuevo personal resulta favorable a corto plazo. Y es que los trabajadores de reciente ingreso carecen de un horizonte próximo de jubilación, por lo que sus aportaciones quincenales contribuyen, de forma temporal, a la suficiencia financiera de la dependencia.

Actualmente, el fondo del ISSSSPEA administra los esquemas de seguridad social y pensiones de una plantilla que abarca a cerca de 23 mil servidores públicos en la entidad.