Por segunda ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea declarar la invalidez de las disposiciones de las leyes de ingresos de los municipios de Aguascalientes y Jesús María que contemplan multas por “insultar” a autoridades, al considerar que la redacción de estas conductas permite un margen excesivo de discrecionalidad para determinar qué expresiones pueden ser consideradas una ofensa.

En la Acción de Inconstitucionalidad 23/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se impugnaron diversas disposiciones de las leyes de ingresos del Estado y municipios de Aguascalientes, como: las sanciones previstas por expresiones consideradas ofensivas hacia autoridades municipales de inspección o verificación.

De acuerdo con el proyecto, las disposiciones impugnadas utilizan la expresión “insultar y/o” sin precisar qué conductas o expresiones son sancionables. La SCJN considera que esta amplitud deja en manos de la autoridad la determinación de lo que constituye un insulto y puede generar aplicaciones arbitrarias de la norma.

El planteamiento de la Corte se relaciona con los principios de legalidad, seguridad jurídica y taxatividad, que exigen que las conductas susceptibles de recibir una sanción estén descritas de manera clara y precisa.

También considera que este tipo de disposiciones pueden tener un efecto inhibitorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente cuando se trata de expresiones dirigidas hacia servidores públicos.

En el caso del municipio de Aguascalientes, la disposición impugnada corresponde al artículo 103, fracción IX, numeral 5, específicamente en la porción que establece “insultar y/o”. Para Jesús María, también fue cuestionada la disposición que contempla esta conducta como infracción.

La Unidad de Inteligencia Digital Nexus54 que documenta la información publicada por El Heraldo, encontró que la SCJN ya había sostenido un criterio similar en la Acción de Inconstitucionalidad 14/2025, referencia que retoma el proyecto para analizar las disposiciones de Aguascalientes y Jesús María.