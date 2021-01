Durante el último año, la Coordinación de Movilidad aplicó 841 multas a conductores de las diferentes modalidades de transporte público; el monto fue de 10 a 500 UMA, es decir de 896.20 pesos hasta 44 mil 810 pesos, según la gravedad del caso. La Unidad de Medida Actualizada, durante el 2021, tiene un valor de 89.62 pesos

Las sanciones fueron por no portar gafete; no respetar itinerarios autorizados; trato de forma irrespetuosa al usuario; y unidad modificada. En estas causales fueron10 UMAs.

Asimismo, 20 UMAs por gafete vencido; sin licencia de manejo; 21, por poner en riesgo la seguridad de los usuarios y terceros y por no respetar señales de vialidad; y 30, por utilizar celular al ir conduciendo.

Por vehículo en malas condiciones físicas, 50 UMAs, misma cantidad por alterar tarifas o sus reglas de aplicación; 100 por carecer de revista físico mecánica y por rebasar la capacidad máxima permitida.

Por no tener registro ante CMOV, de 300 a 500 UMAs; aquí se refiere a unidades “pirata”.

Por modalidad, se aplicaron 159 multas a choferes de camiones urbanos; 06 a suburbanos (los Brujos de Jesús María); 315 a taxistas; 65 a colectivos foráneos (combis); 32 a transporte de personal: 251 a vehículos de plataformas; 22 a particulares.

Salieron invictos el transporte de carga ligera, transporte escolar y las moto taxis, con cero multas.

Las sanciones económicas deben liquidarse inmediatamente, de lo contrario, la unidad no puede prestar el servicio.