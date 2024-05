Durante la actual temporada de calor, la Coordinación General de Salud ha sancionado a 15 establecimientos por no cumplir con las normas de manejo adecuado de alimentos. Informó, la titular de la dependencia, Dulce Andrade Lovera.

En cuanto a la supervisión de los negocios, la Coordinación General de Salud ha intensificado las inspecciones para asegurar que los alimentos no estén expuestos al sol y se mantengan a temperaturas adecuadas. También se revisa que la comida esté bien cocida y que los comercios cumplan con los requisitos higiénicos básicos, como el uso de cubrebocas, cofias, y la disponibilidad de estaciones de lavado de manos.

De las aproximadamente 600 verificaciones mensuales, se ha encontrado que alrededor del 50% de los comercios no cumplen con las normas establecidas. Las principales anomalías detectadas incluyen la falta de higiene del personal, como uñas largas, la ausencia de cubrebocas y cofias, y la falta de estaciones de lavado de manos. Aunque muchas de estas infracciones se corrigen de inmediato, se han impuesto entre 10 y 15 sanciones a establecimientos que no cumplen con las normas.

Andrade Lovera invitó a los comerciantes a participar en cursos de manejo higiénico de alimentos para mejorar sus prácticas. Estos esfuerzos forman parte de una estrategia más amplia para proteger la salud de la población durante la temporada de calor, garantizando que los alimentos vendidos en la calle y en mercados ambulantes sean seguros para el consumo.