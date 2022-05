Diana Gante y Marlen Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) sancionó a Iberdrola con 9 mil 145 millones de pesos, la multa más alta en el sector de energía de la historia.

De hecho, la multa sólo es inferior a la impuesta en 2011 por la entonces Comisión Federal de Competencia (Cofeco) a Telmex por 11 mil 989 millones de pesos.

En una resolución publicada ayer en el portal de la CRE, se señala que Iberdrola violó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ya derogada, por venta de electricidad a los socios que aparecen en los permisos que recibió la firma española para su planta de Dulces Nombres en Nuevo León, inaugurada en 2016.

Según la CRE, Iberdrola incumplió con el Artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía y el 90 de su reglamento.

En la defensa que Iberdrola interpuso para tratar de evitar la sanción, la empresa negó haber cometido actos ilícitos y consideró que la CRE no presenta evidencia válida que demuestre la comercialización de energía.

«La acusación está soportada principalmente en facturas cuyos conceptos no demuestran la presunta venta de energía eléctrica», expuso.

Además, la española resaltó que la CRE obtuvo las facturas de manera ilícita, puesto que el SAT violó el secreto fiscal.

Al respecto, Julia González, asociada senior de la firma González Calvillo, comentó que la validez de la resolución se centra en los detalles, por ejemplo en los convenios de colaboración entre la CRE y el SAT para compartir información o si la venta de energía se hizo a socios aprobados.

Para la especialista, el principal problema está en que la CRE podría replicar ese mismo argumento en otros casos, tal y como lo advierte en su propia resolución.

En los siguientes años se vencerán 457 permisos similares a los de Iberdrola, de los cuales 177 podrían correr el mismo destino que ha recorrido la planta de Dulces Nombres, advierte un reporte de ENIX.

Estos 177 permisos representan una inversión privada de 22 mil 181 millones de dólares y una capacidad de generación eléctrica de 13 mil 538 megawatts, señala la consultora.

La misma sanción de la CRE no deja dudas sobre la amenaza: «La sanción va dirigida fundamentalmente a que las personas que requieren generar energía eléctrica para autoabastecerse, adquieran el hábito de observar y respetar las disposiciones que la ley establece».

Iberdrola tiene 15 días para presentar un amparo indirecto contra la resolución de la CRE.

Sin embargo, hasta el momento CFE y Cenace han ignorado diversas suspensiones definitivas que ha obtenido la firma española para reconectar a sus clientes en Nuevo León.

Mientras tanto las empresas socias de Iberdrola que recibían energía de Dulces Nombres, pasaron a ser automáticamente provistas por CFE Suministro Básico y están pagando entre 20 y 40 por ciento más por la electricidad que con la española, de acuerdo con fuentes del sector.

Iberdrola declinó emitir algún comentario sobre la sanción interpuesta por la CRE.

¡Participa con tu opinión!