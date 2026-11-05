Aunque las mujeres han logrado ocupar espacios en cámaras empresariales, asociaciones y consejos de administración, todavía existe un déficit de representación femenina en los órganos donde se toman las principales decisiones de las empresas, afirmó Ivett Bonifaz Famania, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), quien señaló que uno de los principales retos es lograr que más mujeres se preparen para asumir puestos directivos.

En el marco de la toma de protesta de la nueva presidenta de AMEXME, capítulo Aguascalientes, Mayela de Jesús Roque Salinas, la dirigente nacional reconoció que se han abierto oportunidades para la participación femenina en el ámbito empresarial; sin embargo, consideró necesario incrementar el número de mujeres que ocupan estos espacios y cuentan con la preparación necesaria para asumir responsabilidades de dirección.

Bonifaz Famania explicó que AMEXME mantiene diversos programas de capacitación y acompañamiento para impulsar la participación de las mujeres en la actividad económica, tanto de aquellas que buscan iniciar un negocio como de quienes ya cuentan con empresas consolidadas.

Indicó que la preparación empresarial es fundamental para ampliar las posibilidades de acceso a puestos directivos y consejos de administración, por lo que la asociación promueve herramientas de formación en distintas áreas relacionadas con las necesidades de las empresas.

Sostuvo que también es necesario que más mujeres se atrevan a participar en los espacios de representación empresarial, para lo cual resulta importante fortalecer sus conocimientos y generar condiciones que faciliten su incorporación.