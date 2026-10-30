Una mujer de 25 años resultó lesionada tras un choque por alcance entre una camioneta y un automóvil, registrado la mañana de este viernes sobre la carretera estatal 43, en el municipio de El Llano.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 17+400, donde una camioneta Nissan NP300 roja, conducida por José “N”, de 63 años, se estrelló contra la parte posterior izquierda de un Chevrolet Aveo del mismo color, manejado por Ángel “N”, de 21 años.

En el automóvil viajaba como acompañante Andrea “N”, de 25 años, quien sufrió lesiones a consecuencia del impacto.

Tras recibirse el reporte en el Servicio de Emergencias 911, policías estatales de Carreteras y paramédicos se desplazaron al sitio para atender a los involucrados.

Socorristas del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO-329, brindaron los primeros auxilios a la joven y posteriormente la trasladaron en código verde al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, ambos vehículos circulaban de norte a sur cuando el conductor de la Nissan NP300 no conservó la distancia de seguridad respecto al Aveo que avanzaba delante de él, lo que provocó la colisión.

Los elementos de la Policía Estatal de Carreteras quedaron a cargo de la intervención del accidente.